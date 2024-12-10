«Странствующие Куклы Господина Пэжо» выступят в Томске

10 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 15 декабря, в Томске на сцене возле Большого концертного зала Томской филармонии выступит уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга. Томичам представят спектакль «Чуды Диковинные».

Зрителей ждет яркий балаган, интерактивное взаимодействие с актерами и неожиданные сюжетные повороты. Томичи увидят чудесных и необычных «существ», среди которых минотавры, русалки, домовые и жар-птицы.

Показы пройдут в 11.00 и 13.00. Длительность спектаклей 45 минут. Вход свободный.

«Странствующие куклы господина Пэжо» — это старейший уличный театр в России, театр карнавальной культуры, маски, гротеска и буффонады. Он появился в 1993 году в Санкт-Петербурге. Актеры труппы черпают вдохновение в барочной опере, историческом фехтовании, восточных боевых искусствах, средневековых миниатюрах, цирке Феллини, и буквально во всем. Спектакли играются без слов и билетов. Создатели театра делают упор на изменение зрителя за счёт выразительных образов и его вовлечения в игру. Во время интерактивных представлений каждый имеет шанс стать Королем, Отважным Рыцарем, Красавицей-Принцессой, Чудовищем или просто изумленным зрителем. Странствующие куклы очаровывают зрителя своими одновременно страшными и прекрасными масками, волшебными историями и магией зрелища, восходящего к лучшим традициям Европейского Карнавала.

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