В Томске стартовал Медвежий фестиваль

16 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В воскресенье, 15 декабря, в томском Музее славянской мифологии открылся IX Межрегиональный Медвежий фестиваль.

Свои работы представили более 100 мастеров из разных уголков России и ближнего зарубежья. В рамках открытия томичи могли увидеть медведей, выполненных в различных техниках: от классических Тедди до валяных, ватных, деревянных и костяных. А в музее были представлены брошки и портреты косолапых.

Произведения мастеров декоративно-прикладного искусства дополнила выставка работ на медвежью тематику от современных концептуальных художников, членов союзов и гильдий.

Также в день открытия фестиваля в музее заработала Новогодняя детская ярмарка, где юные мастера представят свои поделки и украшения.

Экспозиция в рамках фестиваля будет работать до 18 января.

Фото: Савелий Петрушев

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