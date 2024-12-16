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В Томске стартовал Медвежий фестиваль

Город, Культура в Томске, Томские новости, куда сходить отдых интересные новости Томска рукоделие В Томске стартовал Медвежий фестиваль

В воскресенье, 15 декабря, в томском Музее славянской мифологии открылся IX Межрегиональный Медвежий фестиваль.

Свои работы представили более 100 мастеров из разных уголков России и ближнего зарубежья. В рамках открытия томичи могли увидеть медведей, выполненных в различных техниках: от классических Тедди до валяных, ватных, деревянных и костяных. А в музее были представлены брошки и портреты косолапых.

Произведения мастеров декоративно-прикладного искусства дополнила выставка работ на медвежью тематику от современных концептуальных художников, членов союзов и гильдий.

Также в день открытия фестиваля в музее заработала Новогодняя детская ярмарка, где юные мастера представят свои поделки и украшения.

Экспозиция в рамках фестиваля будет работать до 18 января.

Фото: Савелий Петрушев

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