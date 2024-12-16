В Томске стартовал Медвежий фестиваль
В воскресенье, 15 декабря, в томском Музее славянской мифологии открылся IX Межрегиональный Медвежий фестиваль.
Свои работы представили более 100 мастеров из разных уголков России и ближнего зарубежья. В рамках открытия томичи могли увидеть медведей, выполненных в различных техниках: от классических Тедди до валяных, ватных, деревянных и костяных. А в музее были представлены брошки и портреты косолапых.
Произведения мастеров декоративно-прикладного искусства дополнила выставка работ на медвежью тематику от современных концептуальных художников, членов союзов и гильдий.
Также в день открытия фестиваля в музее заработала Новогодняя детская ярмарка, где юные мастера представят свои поделки и украшения.
Экспозиция в рамках фестиваля будет работать до 18 января.
Фото: Савелий Петрушев
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