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Более сотни мастеров представят свои работы в Томске на ежегодном Медвежьем фестивале

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В воскресенье, 15 декабря, в томском Музее славянской мифологии откроется IX Межрегиональный Медвежий фестиваль. На этот раз свои работы представят более 100 мастеров из разных уголков России и ближнего зарубежья.

Как уточняют организаторы, в рамках фестиваля томичи увидят медведей, выполненных в различных техниках: от классических Тедди до валяных, ватных, деревянных и костяных. А еще здесь будут представлены брошки и портреты животных. Произведения мастеров декоративно-прикладного искусства дополнит выставка работ на медвежью тематику от современных концептуальных художников, членов союзов и гильдий.

Организаторы уточняют, что в день открытия в 16.00 в музее начнет работу Новогодняя детская ярмарка, где юные мастера представят свои поделки и украшения.

Официальный старт «Медвежьего фестиваля» состоится в 17.00. Его гостей ждет развлекательная программа, выставка, дегустация продукции партнеров фестиваля.

Экспозиция в рамках фестиваля будет работать до 18 января. Также в программе городские колядки «С медведем по соседям», запланированные на 11 января, и мастер-классы, спектакли и тематические концерты.

Медвежий фестиваль стартует в воскресенье, 15 декабря, в Музее славянской мифологии по адреса: ул. Загорная, 12.

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