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В Томске закрываются пункты серопрофилактики

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Завтра, 1 октября, в Томске завершат работу круглосуточные пункты серопрофилактики, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Причиной закрытия стало значительное сокращение случаев присасывания клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в медицинские организации с присасыванием клеща обратилось 66 человек.

В сообщении уточняется, что в случае присасывания клеща медицинскую помощь можно получить в Томске в травмпункте поликлиники № 10 (ул. Профсоюзная, 16), детям — в приемном отделении детской больницы № 1 (Московский тракт, 4).

Напомним, в этом году в Томской области клещи проснулись 22 апреля. Всего с начала эпидсезона в пункты серопрофилактики обратился 19 241 житель области, из них 3 755 детей.

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