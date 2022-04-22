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В Томской области начали работу пункты серопрофилактики

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Сегодня, 22 апреля, в Томске открылись три пункта серопрофилактики. Они будут работать в круглосуточном режиме, сообщает пресс-службу обладминистрации.

Два пункта для взрослых находятся в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74) и поликлинике № 4 (ул. Интернационалистов, 2а), и один для детей — в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4).

Помощь сельским жителям в случае укуса оказывают в кабинетах экстренной профилактики клещевых инфекций районных больниц, которые с сегодняшнего дня также перешли на круглосуточное дежурство. Здесь пострадавшие смогут получить необходимую медицинскую помощь, а при наличии показаний будет поставлен противоклещевой иммуноглобулин. Уточняется, что все пункты серопрофилактики обеспечены необходимым объемом препарата.

Отметим, что ранее открывшийся кабинет помощи при укусе клеща на базе поликлиники №10 (ул. Профсоюзная, 16) прекратил работу.

«Чтобы избежать укуса клещей, медики рекомендуют при выезде на природу или дачу одеваться так, чтобы исключить проникновение насекомых на кожу: верхнюю одежду обрабатывать специальными препаратами (с пометкой „антиклещ“, имеющих в составе перметрин, уничтожающий насекомое), каждые 15-20 минут осматриваться», — говорится в сообщении.

В Томской области также работает горячая линия «Осторожно, клещ!». По телефонам (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 специалисты Центра медицинской и фармацевтической информации расскажут, куда обратиться в случае укуса клеща, и проконсультируют по вопросам вакцинации от клещевого энцефалита и применения защитных мер.

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