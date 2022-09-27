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И.о. заместителя губернатора Томской области по промышленной политике назначен Юрий Баев

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Юрий Баев назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора по промышленной политике. Соответствующее решение принял губернатор региона Владимир Мазур, передает пресс-служба обладминистрации.

Ранее Баев возглавлял департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. Согласно распоряжению, он будет занимать пост замгубернатора «до решения кадрового вопроса».

Ранее занимавший пост вице-губернатора Игорь Шатурный оставил его в связи с истечением срока служебного контракта.

Напомним, на прошедшей неделе губернатор Томской области оставил почти всех прежних замов.

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