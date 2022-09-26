Губернатор Томской области оставил почти всех прежних замов

26 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Губернатор Томской области Владимир Мазур принял кадровые решения, назначив своих заместителей. Большинство из прежних замов сохранили свои места.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, после вступления нового губернатора в должность 22 сентября все действовавшие заместители сложили с себя полномочия. Теперь на должности замгубернатора вновь получили назначения:

замгубернатора по экономике Андрей Антонов;

замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов;

замгубернатора по внутренней политике и территориальному развитию Анатолий Рожков;

замгубернатора — начальник департамента финансов Александр Феденёв;

управляющий делами администрации Томской области Анатолий Иванов.

С ними заключены служебные контракты на пять лет — на срок полномочий избранного губернатора.

Также на один год подписан контракт с заместителем губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андреем Кнорром, заместителем губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформацией Людмилой Огородовой и заместителем губернатора по социальной политике Алёной Левко.

Между тем, контракт не продлен с заместителем губернатора по промышленной политике Игорем Шатурным.

Владимир Мазур также назначил своим замом по строительству и инфраструктуре Николая Руппеля, который ранее занимал должность заместителя префекта Северного административного округа Москвы. К новым обязанностям новый замгубернатора приступил сегодня, 26 сентября.

«Сегодняшнее время и обстоятельства не предполагают кадровых революций, смена управленцев будет проходить эволюционным путем, и на уровне исполнительных органов государственной власти тоже, — подчеркнул Владимир Мазур. — При этом не раз заявлял: главный критерий работы в моей команде — профессионализм. Он был и будет для меня главным».

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