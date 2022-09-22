Владимир Мазур официально вступил в должность губернатора Томской области

22 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 22 сентября, в Томске состоялась церемония инаугурации губернатора Томской области Владимира Мазура. С сегодняшнего дня он официально вступил в должность, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Глава региона принес присягу жителям Томской области на торжественном собрании Законодательной Думы региона, которое состоялось в театре драмы.

Напомним, Владимир Мазур одержал победу на губернаторских выборах 11 сентября, получив поддержку 84,94% проголосовавших.

Предыдущий губернатор Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку 10 мая. Врио главы региона был назначен врио главы заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур. Его представили в качестве нового главы региона 12 мая.

Фото: Серафима Кузина

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