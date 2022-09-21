В Томске открывается выставка «Томск. Взгляд с другой стороны Земли»

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2022 // Фото: tpu.ru

Сегодня, 21 сентября, в Томском областном краеведческом музее открывается стендовая выставка «Томск. Взгляд с другой стороны Земли», посвященная иностранным студентам, обучающимся в Томском политехе.

Как уточняют в пресс-службе вуза, в экспозицию и фильм вошли истории студентов и аспирантов ШИП, ИЯТШ, ИШПР ТПУ, а также слушателей подготовительного отделения ШБИП ТПУ из Казахстана, Эфиопии, Ирана, Эквадора и Индонезии.

«Все участники рассказали, почему они выбрали для получения образования именно Россию, Томск, Томский политех. Делились своими ожиданиями и тем, как эти ожидания изменились после того, как они приехали. Для ребят была подготовлена программа социокультурных, адаптационных мероприятий на базе наших музеев, библиотеки и краеведческого музея, направленная на то, чтобы они лучше узнали город и вуз», — говорит специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Светлана Григорьева.

Экспозиция является частью одноименного совместного проекта ТПУ и краеведческого музея, который реализуется в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании» при поддержке Благотворительного фонда М. Прохорова. Итогом станет не только выставка, но и создание методических рекомендаций для иностранных студентов, которые помогут им быстрее адаптироваться в новой социокультурной среде, влиться в образовательный процесс и познакомиться с городом, в котором им предстоит жить и учиться.

Открытие выставки «Томск. Взгляд с другой стороны Земли» состоится в 18.00 в Томском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 75) в зале выставки «Сибиряки вольные и невольные».

Подробнее о выставке и подготовке к ней можно узнать в нашем материале.

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