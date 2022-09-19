«Музей-собеседник — это то, к чему мы стремимся»: Татьяна Назаренко о новой выставке и иностранных студентах в Томске

19 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова

Ежегодно в Томск из разных уголков нашей планеты приезжают молодые люди, чтобы получить здесь высшее образование. Но что мы знаем о культуре и жизни иностранных гостей?

На новой выставке Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова «Томск. Взгляд с другой стороны Земли» посетители смогут познакомиться с историями студентов дальнего и ближнего зарубежья и посмотреть на, казалось бы, привычный город их глазами. Подробнее о глобальной миссии проекта, его участниках и этапах создания рассказываем в нашем материале.

Руководитель проекта «Томск. Взгляд с другой стороны Земли», старший научный сотрудник ТОКМ Татьяна Назаренко Фото: Серафима Кузина

Выставка «Томск. Взгляд с другой стороны Земли» откроется 21 сентября и станет частью уже известной томичам экспозиции проекта «Сибиряки вольные и невольные», который реализуется в Краеведческом музее уже девять лет. Если бы не он, говорит Татьяна Назаренко, старший научный сотрудник ТОКМ и руководитель проекта, то не было бы и новой выставки про иностранных студентов.

— Для «Сибиряков» мы работали с адаптированными мигрантами — это, в основном, потомки столыпинских переселенцев или спецпереселенцев 30-х годов, которые уже сами давным-давно интегрировали в культурную, историческую, экономическую среду Томской области. Но потом мы поняли, что Томск — это же университетский город, и люди, приезжающие сюда учиться, это носители абсолютно другой культуры. Когда попадаешь в другой город и начинаешь осваиваться в нем не как турист, а как житель, то это довольно сложный процесс, — поясняет она. — Тогда мы решили посмотреть, может ли музей не просто исследовать тему, но и в рамках своих проектов помочь иностранным студентам легче адаптироваться на новом месте, — рассказывает Татьяна Назаренко, старший научный сотрудник ТОКМ, руководитель проекта «Томск. Взгляд с другой стороны Земли».

А заодно и привлечь в музей новую аудиторию — Татьяна не скрывает, что иностранные студенты приходят сюда эпизодически. Она связывает это в том числе с тем, что такие студенты общаются внутри своего землячества:

— В принципе, учитывая масштабы наших университетов, возможно, в течение образовательного периода эти студенты и смогут прожить между учебой, библиотекой и какими-то хозяйственными структурами, но город это же еще и культурное и историческое явление, поэтому нам бы хотелось вывести студентов за пределы кампуса и заинтересовать их, — объясняет Татьяна.

Фото: Серафима Кузина

Так появился совместный проект краеведческого музея и Томского политехнического университета «Томск. Взгляд с другой стороны Земли». Работа над ним началась в 2021 году при поддержке Благотворительного фонда М. Прохорова — проект стал одним из победителей проводимого фондом конкурса «Новая роль библиотек в образовании».

— Его глобальную миссию можно выразить лирически: очень трудно говорить на чужом языке, еще труднее понимать, что тебе сказали на нем, но это необходимо. Потому что пока мы не научимся не только слушать, но и говорить так, чтобы было понятно, мы не сможем наладить контактов с молодой иностранной аудиторией, — утверждает Татьяна Назаренко.

С этой целью к участию в проекте специально была приглашена небольшая группа из пяти иностранных студентов — из Казахстана, Ирана, Эквадора, Эфиопии, Индонезии. Рабочим языком изначально был английский, но в процессе сменился на русский, так как выяснилось, что иностранные студенты достаточно хорошо им владеют.

Прогулка по Томску с участниками проекта Фото: материалы Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова

В течение года участники общались между собой, рассказывали о своих странах, делились впечатлениями о России, посещали музеи и узнавали историю Томска. Иногда даже приходили в музей целыми землячествами. Татьяна вспоминает, как однажды аспирант и преподаватель-исследователь инженерной школы ядерных технологий ТПУ Меконен Черотау Абате из Эфиопии пришел со своим земляком и сам провел ему экскурсию по музею, причем, сделав акцент на выставки второго этажа, которые связаны с современной историей.

Меконен Черотау Абате из Эфиопии аспирант и преподаватель-исследователь инженерной школы ядерных технологий ТПУ Вмоем родном доме у меня было много русской литературы, папа читал и рассказывал мне о России. Я захотел узнать еще больше о вашей стране, поэтому принял участие в проекте. Мне понравилось, что жители разных стран собрались вместе и поделились опытом своей жизни, богатой культурой и традициями. В музее нам рассказывали о том, как основывали города в Сибири, как жили люди несколько веков назад. Это было очень интересно и впечатлило меня.

— Мы попытались представить этих людей как жителей определенной страны, которые так или иначе оказались в Томске. Благодаря сотрудниками выставочного отдела — это Алёна Шафер, Елена Лилявина, Елена Карташова — было найдено очень интересное решение, как отобразить эти связи. Возник образ чемодана, в который упакованы впечатления участников о Томске, — отмечает Татьяна, говоря об экспозиции.

По задумке авторов, к чемодану с фотографиями живописных видов Томска от шести стендов будут протянуты канаты, каждый из которых окрашен в цвета, ассоциирующиеся у участников с Томском. У большинства — это зеленый цвет, во-первых, потому что это один из главных цветов и Томска, и Политеха, а во-вторых, потому что в городе много растений и деревьев, для иностранцев он выглядит очень зеленым. На пяти стендах представлена информация о студентах-участниках, а последний — пустой — предназначен для посетителей выставки, которые также могут оставить свои заметки, став частью этой выставки.

— Для проекта мы брали фотографии, сделанные наши студенты, чтобы показать, как они видят Томск. Мне нравятся их снимки, на них очень много зимы, потому что, как признаются участники из дальнего зарубежья, зима была для них культурным шоком. Очень много старинных зданий, но есть и объекты паркового характера — Лагерный сад, река Томь, ботанический сад. Им нравится наша природа, — рассказывает руководитель проекта.

Фотографии Томска, сделанные участниками проекта Фото: материалы Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова

Чтобы познакомить участников с русской культурой, помимо встреч и посещения музеев, сотрудники снимали ролики в виде беседы современного человека с «сибирской крестьянкой 19 века», в роли которой была Марина Лоскутова, старший научный сотрудник ТОКМ. Поскольку речь этого персонажа была наполнена архаичными и устоявшимися выражениями, не всегда понятными даже русской аудитории, то музей решил для иностранных студентов сделать приблизительный перевод этих бесед в субтитрах.

Татьяна Назаренко рассказывает, что во время таких разговоров она столкнулась с трудностями перевода на английский язык наших поговорок вроде «хлеб да соль». «Иногда доходило до того, что прежде, чем перевести на английский, необходимо было сначала перевести с русского на русский», — смеется она. Тогда музей обратился за помощью к литератору и переводчику Андрею Олеару, который занимался написанием сценария на английском языке.

Фото: Серафима Кузина

В дальнейшем созданные ролики и материалы выставки будут размещены на сайте ТОКМ, чтобы любой желающий смог познакомиться с проектом, не выходя из дома. Более того, из фильма в формате интервью с участниками проекта можно узнать много любопытных вещей, например, что такое «Ынджера» и как в Эфиопии относятся к Пушкину?

— Наш проект, в первую очередь, направлен на выяснение образа Томска глазами наших героев. Мы пытались понять, как работает их система восприятия: что им нравится, что не нравится, — и выяснить, как должен это визуализировать музей в виде какой-то экспозиции и материалов в интернете. Сейчас мы отрабатывали механизмы адаптации иностранных студентов к новой культуре и технологию общения с ними. Исходя из того, что мы получили, будем дальше реализовывать свои идеи, — отметил заместитель директора по научной и методической работе ТОКМ Константин Ширко.

Заместитель директора по научной и методической работе ТОКМ Константин Ширко Фото: Серафима Кузина

На этом этапе работы сотрудники музея попытались понять иностранных студентов, выстроить с ними диалог и узнать, что их больше всего интересует. Оказалось, что даже у такой небольшой группы индивидуальные предпочтения: Сабина из Казахстана любит старинную архитектуру, Абате из Эфиопии — природу, а Саба из Ирана восхищается русской культурой, особенно музыкой — но все они охотно рассказывают о том, как устроена их семья, какие есть национальные блюда, каким они видят Томск. И такой разговор о повседневной жизни, возможно, стал для участников своеобразной площадкой для обмена опытом. Вполне, возможно, что проект подтолкнет их к дальнейшему изучению истории своей семьи и других народов.

— Музей не может находиться на позиции «я начальник, лектор, а ты воспринимай с почтением». Нет, современный музей все-таки в первую очередь собеседник и даже слушатель. Это то, к чему мы сейчас стремимся. Я думаю, что нам удалось стать внимательным слушателем и узнать что-то новое, важное и интересное о наших иностранных студентах, — потытожила руководитель проекта Татьяна Назаренко.

По ее словам, выставка служит, своего рода, приглашением, чтобы посмотреть что-нибудь интересное и внутри музея. Экспозиция мобильна — с приходом холодов ее планируют перенести в Политехнический университет.

Светлана Григорьева специалист по экспозиционной и выставочной деятельности комплекса музеев Томского политехнического университета Проект помог нам в большей степени изучить запросы иностранных студентов. Помимо истории вуза, они хотят знать и историю города, и историю страны. И иногда задают такие неожиданные вопросы в ходе экскурсии, что ты не всегда в состоянии на них ответить. Например, от чего умер Ленин? Или, почему у преподавателей вуза иностранные фамилии? При этом студенты довольно легко втягиваются в экскурсию, даже несмотря на сложности языковой коммуникации. Они очень часто ищут какие-то точки соприкосновения с историей своей страны, своих учебных заведений, ученых, открытий. Мне кажется, проект позволил нашим иностранным студентам адаптироваться в Томске, выйти за рамки привычной жизни, и, возможно, завести новых друзей.

Текст: Алёна Попова

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