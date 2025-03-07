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В Томске зацвела крупнейшая в стране коллекция азалий

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В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета начался пик массового цветения азалий. Об этом сообщил «Томскому Обзору» Михаил Ямбуров, директор СибБС ТГУ.

«В этом году самые ранние сорта начали цвести еще в декабре, но цветение было не очень обильным. В январе–феврале — тоже. А сейчас азалии цветут массово — большое количество сортов, в том числе, сорта селекции нашего ботанического сада. Например, Тамара Михеева, Светлана Кузнецова, Буряк, скоро еще зацветет Вечная память и другие», — рассказывает Михаил.

Он отмечает, что коллекция азалий ботсада ТГУ крупнейшая в стране. Сейчас она насчитывает около 180 сортов этого растения. Сейчас практически все они распустились.

Продолжительность цветения томских азалий зависит от погоды. По словам Ямбурова, если в ближайшее время будет тепло и солнечно, то азалии процветут 2-3 недели. Если же погода будет пасмурной и прохладной, то — до конца марта, а самые поздние сорта будут цвести в апреле.

Посмотреть на цветение азалий можно в оранжереях на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи по вторникам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00, либо по четвергам на экскурсии в составе организованной группы (только по предварительной записи).

Стоимость билетов: взрослый — 500 рублей, льготный — 300 рублей.

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