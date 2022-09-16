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В Томске презентовали проект «Главное — сохранить! Солдатская синагога в лицах»

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Вчера, 15 сентября, в Томске прошла презентация выставки и AR фильма «Главное — сохранить! Солдатская синагога в лицах». Проект стал победителем Третьего конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса.

С применением технологий дополненной реальности авторы исследовали историю создания солдатской синагоги, образ которой стал памятником эпохи «гзейрос» (гонений — прим. ред.) в России. Частью этого проекта стал AR фильм о еврейских детях, насильно «отобранных» в кантонисты. Лента создавалась на основе источников из фондов Томского областного краеведческого музея, Государственного архива Томской области и мемуарной литературы 19 века.

«Концепция фильма с использованием технологии AR — это воссоздание жизни еврейского мальчика Герцеля (прототип Г.Я. Цам), изъятого из семьи, но сохранившего веру и традиции семьи. Основная идея проекта: объединение реального и виртуального мира во время погружения в тему. „Главное — Сохранить“: наследие, веру, историю, культуру», — рассказывает автор идеи Алена Шафер.

В рамках мероприятия гости во дворе солдатской синагоги смогли познакомиться с выставочным проектом, посмотреть AR фильм и получить консультацию о том, как искать свои корни.

«Сейчас экспозиция проекта будет перевезена в синагогу и выставлена в детском культурно-образовательном еврейском центре. Примерно 25 сентября состоится её презентация на территории еврейского комплекса. Потом выставка и фильм будут показываться в Томском областном краеведческом музее, но это будет уже в октябре», — рассказала «Томскому Обзору» Алена Шафер.

Проект создавался Томским областным краеведческим музеем и Местной религиозной организацией ортодоксального иудаизма «Еврейская община г.Томска». Разработчиком AR приложения стала томская IT-компания «Рубиус Лабс».

Алёна Шафер, автор и экспозиционер проекта «Главное — сохранить! Солдатская синагога в лицах»
Фото: Серафима Кузина

Валерий Уйманов, и.о. директора Томского областного краеведческого музея
Фото: Серафима Кузина

Леви Каминецкий, раввин, представитель Главного раввината России в Томске
Фото: Серафима Кузина

Андрей Феськович, разработчик AR приложения для проекта, компания «Рубиус Лабс»
Фото: Серафима Кузина

Почитать подробнее о задумке автора Алёны Шафер можно в нашем материале по ссылке. Послушать её рассказ о том, как ищут еврейские семьи для проекта, как организуют исследования в архивах, кто помогает музейщикам в работе и зачем людям нужны генеалогические поиски и исторические проекты можно в подкасте издательства «Макушин Медиа».

Фото: Серафима Кузина

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