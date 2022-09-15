Дмитрий Седнев назначен ректором Томского политехнического университета

15 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ректором Национального исследовательского Томского политехнического университета назначен Дмитрий Седнев, ранее занимавший пост исполняющего обязанности руководителя ТПУ.

Как уточняют в пресс-службе вуза, в должность в статусе ректора он вступает с 16 сентября.

Дмитрий Седнев был назначен исполняющим обязанности ректора Томского политеха с 6 июля 2021 года после ухода Андрея Яковлева.

Дмитрий Седнев — кандидат технических наук, доцент. Выпускник Томского политеха, здесь же учился в аспирантуре. Совмещал преподавательскую и научную работу в области неразрушающего контроля, ультразвуковой томографии, материаловедения, безопасности и нераспространения ядерных материалов. Разработал технологию контроля целостности и подлинности контейнеров с ядерными материалами и отходами по сварному шву (за этот проект получил медаль РАН), а также ультразвуковой дефектоскоп в новой конфигурации. Это роботизированный аналог УЗИ для металлических деталей, позволяющий обнаруживать мельчайшие дефекты в материалах.

В 28 лет Дмитрий Седнев возглавил в вузе крупное образовательное и исследовательское подразделение — Инженерную школу неразрушающего контроля и безопасности. Коллектив под его руководством участвует в международных научных проектах уровня мегасайенс. Среди таких проектов — самый большой в России ультразвуковой дефектоскоп для международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, который возводится во Франции.

Под руководством Дмитрия Седнева команда университета выиграла отбор в двух национальных программах Минобрнауки России. Это «Приоритет 2030», где ТПУ вошел в первую группу трека «Исследовательское лидерство» с максимальной суммой гранта, и «Передовые инженерные школы» (ПИШ). Также Томский политех возглавит работу по созданию в Томске стартап-стадии в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

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