Врио ректора ТПУ Яковлев покидает пост — источник

2 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Временно исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Андрей Яковлев в ближайшее время покинет пост, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«В ходе ректората в пятницу Андрей Яковлев сообщил, что покидает пост врио ректора ТПУ по причине переезда из Томска в другой регион», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что де-факто полномочия Яковлева длятся до 5 июля.

Источник не уточнил, кто займет место руководителя ТПУ после ухода Яковлева.

Яковлев вошел в руководство ТПУ в ноябре 2019 года, заняв должность первого проректора. В июне 2020 года был назначен врио ректора университета.

Ранее Яковлев с 2008 по 2015 год работал в башкирской «дочке» Роснефти — «РН-УфаНИПИнефть». В 2015 году возглавлял департамент новых технологий по геологии и разработке в ООО «Газпромнефть НТЦ», также занимал пост директора программ по экспертизе и управлению эффективностью инновационных проектов дирекции по добыче «Газпром нефти». Яковлев — доктор физико-математических наук.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2020 года, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс», ТПУ занимает восьмое место.

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