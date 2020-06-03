Новым врио ректора ТПУ назначен Андрей Яковлев

3 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 3 июня, на ученом совете Томского политеха губернатор Томской области, председатель Наблюдательного совета вуза представил нового исполняющего обязанности ректора Андрея Яковлева, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Человек у руля ТПУ должен соединять два мира: академический и производственный, – отметил губернатор Томской области, председатель Набсовета НИ ТПУ Сергей Жвачкин. – Потому что главная задача научно-образовательного центра мирового уровня, который мы с вами создаем в Томской области, – это успешная разработка новых технологий и их быстрое внедрение в экономике».

Глава региона рассказал членам Ученого совета, что перед принятием решения о новом исполняющем обязанности ректора много советовался с учеными и промышленниками, с руководством Министерства науки и высшего образования.

«Мы решили, что должности ректора Томского политехнического соответствует первый проректор Андрей Александрович Яковлев. Молодой доктор физико-математических наук, до прихода в ТПУ он больше десяти лет работал в университете и Российской Академии наук. Отвечал за инновации в «Роснефти» и «Газпром нефти». Ученый и практик в одном лице, за эти семь месяцев он хорошо зарекомендовал себя и в руководстве ТПУ», – подчеркнул Сергей Жвачкин.

Андрей Яковлев родился в 1981 году в башкирском поселке Чишмы. В 2002-м окончил Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) по направлению «Прикладная математика и информатика» (бакалавриат), а в 2004-м — магистерское направление «Прикладная математика и информатика». В 2008 году защитил кандидатскую, а через пять лет — докторскую диссертацию. Работал преподавателем кафедры математики, доцентом, старшим научным сотрудником УГАТУ, старшим научным сотрудником Института математики УФИЦ РАН. В 2008–2015 годах — научный сотрудник, начальник отдела разработки, директор департамента инновационных технологий ООО «РН-УфаНИПИнефть». С 2015 года – в ООО «Газпромнефть НТЦ» (начальник департамента новых технологий по геологии и разработке, директор программ технологического развития) и ПАО «Газпром нефть» (директор программ по экспертизе и управлению эффективностью инновационных проектов дирекции по добыче). В ноябре 2019-го года назначен первым проректором НИ ТПУ. Доктор физико-математических наук, автор более 50 научных публикаций. Женат, воспитывает трех сыновей.

Тэги/темы: