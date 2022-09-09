В День томича в центре Томска изменится схема движения

9 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Завтра, 10 сентября, в Томске на время проведения праздничного шествия к Дню томича будет ненадолго ограничено движение по пр. Ленина.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, с 12.00 до 13.15 будет ограничено движение на участке от пл. Ленина до ул. Беленца и от ул. Беленца до Московского тракта.

Кроме того, транспорт в это время не сможет двигаться по Набережной реки Томи возле областной администрации, по пер. Спортивному и примыкающим к нему улицам до пр. Фрунзе. Движение автомобилей будет ограничено по улице Советской от ул. Герцена до пр. Фрунзе.

В сообщении уточняется, что на подъездах к закрытым участкам дорог будут выставлены дорожные знаки и размещены специальные штендеры со схемами объезда.

О том, что ждет томичей на Дне томича можно прочитать в нашем материале.

Иллюстрация: пресс-служба мэрии

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