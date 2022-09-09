В День томича в центре Томска изменится схема движения
Завтра, 10 сентября, в Томске на время проведения праздничного шествия к Дню томича будет ненадолго ограничено движение по пр. Ленина.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, с 12.00 до 13.15 будет ограничено движение на участке от пл. Ленина до ул. Беленца и от ул. Беленца до Московского тракта.
Кроме того, транспорт в это время не сможет двигаться по Набережной реки Томи возле областной администрации, по пер. Спортивному и примыкающим к нему улицам до пр. Фрунзе. Движение автомобилей будет ограничено по улице Советской от ул. Герцена до пр. Фрунзе.
В сообщении уточняется, что на подъездах к закрытым участкам дорог будут выставлены дорожные знаки и размещены специальные штендеры со схемами объезда.
О том, что ждет томичей на Дне томича можно прочитать в нашем материале.
Иллюстрация: пресс-служба мэрии
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