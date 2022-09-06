«Парад университетов» и гастрофестиваль пройдут в Томске в «День томича»

6 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В субботу, 10 сентября, в Томске в очном формате пройдет «День томича». Гостей праздника ждут концерты, шествие и гастрономический фестиваль, следует из распоряжения городской администрации.

В тексе документа уточняется, что в рамках фестиваля пройдет «Парад университетов». Традиционное для праздника шествие состоится с 12.00 до 13.00 от пл. Ленина до пл. Ново-Соборная. Ожидаемое количество участников — до 2 тыс. человек.

В 12.00 в пер. Томском откроется гастрономический фестиваль «Вкусное местное», а с 13.00 на Ново-Соборной стартует концертная программа «С Днем томича». В это же время пройдут концерты «Национальность — томич!» на сцене в Городском саду и «Томск — это университет!» в Университетской роще.

Кроме того, на протяжении всего праздника на площади Ново-Соборной будут работать интерактивная площадка «Спортивные люди» (пер. Спортивный до стадиона «Труд»), а в Городском саду (ул. Герцена, 6, стр. 3 до ул. Советская, 44а) — ярмарка «Томский Арбат» на которой можно будет купить книги и открытки-путеводители издательства «Макушин Медиа».

Также в рамках фестиваля можно будет посетить туристских организаций «Город путешествий». Посмотреть на нее можно будет на участке от пр. Ленина, 55 до ул. Герцена, 6 стр. 3.

Напомним, впервые праздник горожан состоялся в сентябре 2015 года, было организовано около 60 площадок по всему городу.

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