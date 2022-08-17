ТГАСУ проведет на «Празднике Топора» мастер-классы по архитектурному бетону и скетчингу

17 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Команда Томского архитектурно-строительного университета в партнерстве с театром кукол и актера «Скоморох» примет участие в «Празднике Топора-2022».

Как уточняют в пресс-службе вуза, в субботу, 20 августа, на площадке театрального фестиваля «Сказочный балаганчик Скомороха» ТГАСУ проведет бесплатный мастер-класс по рисунку от мастера Сергея Ильина. Участникам предстоит нарисовать настоящий тульский самовар.

В воскресенье, 21 августа, в 12.50 доцент ТГАСУ Алексей Стешенко научит всех желающих создавать из бетона предметы интерьера. Посетители фестиваля смогут изготовить и забрать с собой изделие из бетона. Количество мест для участников ограничено.

Также в течение двух дней в деревянной беседке на площадке «Сказочный балаганчик Скомороха» будет работать выставка объемных макетов памятников деревянного зодчества, выполненных студентами ТГАСУ. В воскресенье участников и гостей праздника ждет розыгрыш мерча от ТГАСУ.

На площадке фестиваля можно будет встретить талисман Предуниверситария ТГАСУ – Бобра. Он поможет найти площадку вуза.

С программой фестиваля «Сказочный балаганчик Скомороха» можно ознакомиться здесь.

Напомним, IV международный фестиваль театров кукол и театров для детей «Сказочный балаганчик Скомороха» в этом году стартует 18 августа. Он объединит 14 театров России и зарубежья. Одной из основных площадок станет открытая сцена в парке «Околица». Зрители смогут увидеть спектакли, начиная с субботы, 20 августа. В этот день в 12.00 площадка начнет свою работу с театрализованного шествия «Парад Скоморохов». ТГАСУ выступает партнером и участником открытой площадки фестиваля «Сказочный балаганчик Скомороха» в парке «Околица».

Количество мест для участия в мастер-классах ограничено. Пройти регистрацию можно по ссылке.

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