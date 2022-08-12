В Томской области пройдет международный фестиваль «Сказочный балаганчик Скомороха»

Томский Обзор / Фото: 12 августа 2022 // Фото: vk.com/skomoroh_tomsk

На следующей неделе в Томской области в рамках «Праздника топора» пройдет международный фестиваль театров кукол и театров для детей «Сказочный балаганчик Скомороха». В этот раз в нем примут участие 14 учреждений из России, Армении и Узбекистана.

Как уточняют организаторы, в этом году программа фестиваля впервые будет дополнена театрально-образовательной частью. Также помимо показа спектаклей на «Балаганчике» будет представлена культурно-досуговая программа, проведены различные мастер-классы.

Участниками основной программы фестиваля в этом году станут:

Алтайский государственный театр кукол «Сказка» (Барнаул);

Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» (Улан-Удэ);

Ереванский государственный театр кукол имени О. Туманяна (Армения);

Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Могилевский областной театр кукол»;

Набережночелнинский государственный театр кукол (Набережные Челны);

Санкт-Петербургский государственный театр марионеток им. Е.С. Деммени (Санкт-Петербург);

Татарский Государственный театр кукол «Экият» (Казань);

Театр для детей и молодёжи (Кемерово);

Театр живых кукол «2+Ку» (Томск);

Театр кукол «Золотой ключик (Железногорск, Красноярский край);

Театр кукол «Пилигримы» (Новосибирск);

Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана;

Томский областной театр юного зрителя;

Узбекский национальный театр кукол (Ташкент).

Организаторы уточняют, что спектакли из фестивальной афиши смогут посмотреть не только томичи на стационарных сценах «Скомороха» и гости парка «Околица», но и жители районов области на площадках местных Домов культуры и развлекательных центров.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Фестиваль «Сказочный балаганчик Скомороха» впервые прошел в Томской области в августе 2017 года. В 2018 году он расширил географию участников и обрел статус международного. В 2019 году афиша «Балаганчика» была также украшена спектаклями театров из разных стран. Причем, многие постановки являлись лауреатами самых престижных театральных конкурсов.

Напомним, в этом году XIII международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» пройдет с 16 по 21 августа в сельском парке «Околица» (с. Зоркальцево). Здесь соберутся 205 мастеров из 45 регионов России, а также из Словакии, Беларуси, Турции, Узбекистана и других стран.

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