Томский «Карфилли» стал одним из лучших сыров Сибири

Томский Обзор / Фото: 15 августа 2022 // Фото: cheesewinsibir.ru/

Сыры, произведенные в Томске и Томской области, удостоились 10 наград конкурса «Лучший сыр Сибири». А продукция «СветочЪ & Ко» признана лучшей в двух номинациях, сообщается на сайте конкурса.

За звание лучший боролись 20 сыроварен и 137 образцов сыра в 10 категориях. Сыр «Карфилли» производства мастерской «СветочЪ&Ко» взял гран-при конкурса в номинации «Выдержанные сыры» (срок созревания от 6 месяцев). Продукция томской сыроварни Van Classen завоевала «бронзу» в этой категории.

Среди свежих сыров (выдержка до 2-х недель) «серебро» у мягкого сыра Van Classen Ricotta от сыроварни Van Classen. «Бронзу» в этой же категории взял чечил семейной сыроварни Four Kings.

В категории «Полутвердые сыры» (срок созревания до 6 месяцев) победу одержал сыр «Колби» сырной мастерской «СветочЪ & Ко». «Белый хан» их же производства стал вторым. Сыр «Мантова» производства компании «Сырная коллекция» получил «бронзу».

В категории «Сыры с мытой корочкой» одним из лучших признан томский сыр «Маруаль» семейной сыроварни Four Kings.

В категории «Сыры с добавками» два производимых в Томской области продукта — «Van Classen Young с прованскими травами» и «Белпер кнолл кофейный» семейной сыроварни Four Kings — взяли «серебро».

Глазированный сырок семейной сыроварни Four Kings взял «золото» в категории «Прочие сыры».

В категории «Козьи твердые сыры» победителем стал «Золото Сибири» производства «Сырная коллекция».

Ранее сообщалось, что горгонзола частной томской сыроварни Four Kings была признана лучшим сыром в России.

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