На еще одном томском перекрестке появилась «вафельная» разметка

Томский Обзор / Фото: 5 августа 2022 // Фото: admin.tomsk.ru

В Томске на пересечении улиц Елизаровых и Шевченко появилась «вафельная» разметка, сообщает пресс-служба мэрии.

«Горожане неоднократно жаловались на этот участок: поскольку дальше по ул. Шевченко располагается Степановский переезд, то некоторые водители, надеясь скорее преодолеть затрудненный отрезок, въезжают на перекресток и остаются там, мешая транспорту, который движется по ул. Елизаровых», — говорится в сообщении.



Теперь водители при заторе на противоположной стороне перекрестка могут оценить расстояние и остановиться перед «вафельницей», предотвратив нарушение ПДД. Помимо новой разметки, на подъездах к перекрестку будут установлены предупреждающие знаки.



«Вафельная» разметка уже опробована в работе на перекрестке улиц Красноармейской и Никитина. Сейчас жители начали оставлять сообщения в социальных сетях о том, что со временем разметка стерлась.



«В этом году мы только пробуем „вафельницу“, поэтому первые такие разметки нанесены краской — нужно оценить реакцию горожан, посмотреть, как они влияют на движение на перекрестке. Если водители чаще стали задумываться о том, что впереди затор и нужно остаться на месте благодаря тому, что увидели знаки и яркие желтые линии, — это, конечно же, положительный эффект. В этом сезоне подрядчик по гарантии обновит разметку», — рассказывает начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович.



Напомним, в текущем году, администрация Томска приняла решение в экспериментальном режиме применить на перекрёстках разметку 1.26 «Вафельная разметка». Нанесение разметки проводится исключительно в целях обеспечения безопасности дорожного движения — по правилам водителю запрещено въезжать на перекрёсток, если за ним образовался затор.

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