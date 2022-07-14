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На одном из томских перекрестков действует «вафельная разметка»

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В Томске на перекрестке ул. Красноармейской и ул. Никитина начала действовать новая, «вафельная» разметка, запрещающая выезжать водителю на пересечение улиц, если за ним образовался затор.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перекресток находится на оживленной дороге, и в часы пик там затруднено движение. Специалисты департамента учли жалобы горожан, в том числе и в социальных сетях, изучили интенсивность движения на данном отрезке и приняли решение обозначить перекресток разметкой.

Предполагается, что при затрудненном проезде пересечения улиц водитель может оценить расстояние и выбрать скорость для проезда перекрестка, или остановиться за его пределами. Для дополнительного обеспечения безопасности также установлены знаки 1.35 «Участок перекрестка», который представляет собой серый квадрат с пересеченными желтыми линиями. Знак предупреждает водителей о приближении к перекрестку с «вафельной разметкой».

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