18+
18+

В Томске откроется однодневная выставка с трэш-арт инсталляциями

Культура в Томске, Образование и наука, Томские новости, ТПУ, фестиваль выставка куда сходить мероприятия культура в Томске образование вуз В Томске откроется однодневная выставка с трэш-арт инсталляциями

Во вторник, 2 августа, в Инженерном дворике Томского политехнического университета откроется однодневная выставка «Я так вижу. Фокус на важном». Гостей ждут фотографии, живопись, цифровые картины и инсталляции в стилях трэш- и джанк-арт, включающие мусор в арт-объект.

Как уточняют в пресс-службе вуза, темой выставки станут актуальные проблемы, связанные с экологией, общественными стереотипами, трудностями самореализации и так далее. Посетители экспозиции смогут увидеть работы молодых художников, которые выражают свой взгляд, мысли и эмоции через искусство. Кураторы выставки — выпускники бизнес школы для подростков Broox Мария Милиметьева, Элеонора Кучинская и Давыд Краснощеков.

Выставка откроется в16.00 и закроется в 23.00. Стать ее гостем может любой желающий.

Выставка станет частью большого open-air «Политех Вайб», который пройдет также 2 августа.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области загорелись бензовозы

24 июля 2022
Томские новости

Томская область объявила два аукциона на ремонт участков гравийных дорог за 401 млн рублей

11 июля 2022
Томские новости

Прошлогодняя авиакатастрофа Ан-28 в Томской области произошла из-за не включенной вовремя противообледенительной системы — следствие

14 июля 2022
Томские новости

Томское «Деревенское молочко» осенью начнет производство творожных сырков и плавленого сыра

22 июля 2022
Томские новости

Имущество томской «Лесотехшколы» арестовали за долги в 12,5 млн рублей

5 июля 2022
Томские новости

«Без музыки – тоска»: новая книга Эдуарда Майданюка вышла в Томске

14 июля 2022
Томские новости

В томском Доме искусств воссоздали рецепт пирогов по письмам Шишкова

25 июля 2022
Томские новости

В Томске врачи вернули пациенту зрение, пересадив нерв с ноги

11 июля 2022
Томские новости

В Томской области проверят систему экстренного оповещения

14 июля 2022