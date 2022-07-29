В Томске откроется однодневная выставка с трэш-арт инсталляциями

29 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Во вторник, 2 августа, в Инженерном дворике Томского политехнического университета откроется однодневная выставка «Я так вижу. Фокус на важном». Гостей ждут фотографии, живопись, цифровые картины и инсталляции в стилях трэш- и джанк-арт, включающие мусор в арт-объект.

Как уточняют в пресс-службе вуза, темой выставки станут актуальные проблемы, связанные с экологией, общественными стереотипами, трудностями самореализации и так далее. Посетители экспозиции смогут увидеть работы молодых художников, которые выражают свой взгляд, мысли и эмоции через искусство. Кураторы выставки — выпускники бизнес школы для подростков Broox Мария Милиметьева, Элеонора Кучинская и Давыд Краснощеков.

Выставка откроется в16.00 и закроется в 23.00. Стать ее гостем может любой желающий.

Выставка станет частью большого open-air «Политех Вайб», который пройдет также 2 августа.

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