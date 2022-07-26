В ТПУ пройдет большой open-air «Политех Вайб» для абитуриентов

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2022 // Фото: news.tpu.ru

Во вторник, 2 августа, в Томском политехническом университете пройдет большой open-air «Политех Вайб» для абитуриентов. Его участников ждут экскурсии в студенческое общежитие, инсталляции из лабораторного стекла. Кроме того, гости мероприятия смогут собрать из конструктора инженерные объекты, сообщает пресс-служба ТПУ.

Экскурсия по кампусу вуза для абитуриентов и их родителей стартует в 14.30. Ее участники посетят Научно-техническую библиотеку и Международный культурный центр, где проводятся почти все студенческие мероприятия, познакомятся со студенческим медиацентром и их площадкой для творчества. Отдельной точкой экскурсии станет посещение общежития ТПУ. Абитуриенты и их родители познакомятся с заведующими, узнают, как работает общежитие, правила распорядка в нем, а также смогут зайти в комнаты и посмотреть, как устроен быт студентов.

В 16.00 в Инженерном дворике Томского политеха (пр. Ленина, 30, вход справа от Главного корпуса) начнется собрание, где родителям поступающих расскажут об особенностях приема в ТПУ в этом году, учебном процессе, организации летних практик, а также жизни в общежитиях вуза. Участники узнают, в каких условиях живут студенты, как работает общежитие, как в него заселиться, какие вещи необходимо взять с собой и многое другое. Во встрече примут участие представители приемной комиссии и Центра социальной поддержки и воспитательной работы.

С 17.00 в Инженерном дворике и во дворе Главного корпуса Томского политеха начнут работать интерактивные площадки. Абитуриенты смогут собрать из LEGO разные инженерные конструкции, сыграть в настольную игру на память, собрать браслет со своим именем. На площадках будут работать зоны для игры в большой твистер и гигантскую дженгу.

Гости мероприятия также смогут посмотреть выставку инсталляций из лабораторного стекла, попробовать свои силы в кибербоксе и познакомиться с работой 3D-принтера.

Свою локацию развернет детский технопарк «Кванториум». На ней ребята смогут порисовать 3D-ручками и попасть в виртуальный мир с помощью VR-очков. Точка будет и у Центра практической подготовки и трудоустройства ТПУ. Абитуриентам предложат «погадать» на студенческую жизнь и составить собственный трекер карьеры.

За прохождение каждой интерактивной точки абитуриенты будут получать жетоны, которые можно будет обменять на мерч университета, сахарную вату или леденцы.

Для посетителей open-air будет работать фотозона и фудкорт.

Завершится мероприятие на главной сцене Инженерного дворика дискотекой. Она начнется в 20.00. На ней выступят Show Drums and DJ.

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