Окна деревянного дома на Татарской, 20 в Томске украсили этническими узорами

11 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В окнах деревянного дома по ул. Татарская, 20 в Томске появились цветные узоры. Их нарисовали местные художники и представители национальных диаспор в рамках акции «Арт-консервация» проекта «Вдохни жизнь в томские окна», рассказала «Томскому Обзору» организатор проекта Светлана Савина.

По ее словам, каждый дом раскрашивает определенная группа художников совместно с представителями национальных диаспор. На данный момент в проект вовлечены 5 диаспор: татарская и еврейская общины, немецкое сообщество, славянские народы и коренные малочисленные народы, в частности селькупы и эвенки.

«У нас есть специальные чаты, где мы обсуждаем будущие эскизы. Сейчас, например, активно работаем с еврейской диаспорой, они нам набрасывают возможные рисунки и объясняют, что значит эта символика. У нас всегда продуманная концепция, которая что-то значит. Например, на Красноармейской улице нарисованы немецкие шпрухи — это визуальный ряд, который символизирует пожелание добра и удачи. Это не просто цветочки, как думают некоторые. Так же и на Татарской. Здесь изображен не просто яркий ковер — это национальные мотивы и колористика, релевантные общине», — рассказала Савина.

Отмечается, что поучаствовать в акции и помочь «заартконсервировать» объект может любой житель города.

«Росписью окон у нас занимаются не только профессиональные художники, но и обычные люди, которые хотят внести свой вклад. Может, поэтому никто и не портит наши объекты, потому что чувствуют свою сопричастность. Расписывать окна в доме на Татарской, 20 пришло около 80 человек, а на Красноармейской было больше 150. Такое большое количество людей для нас неожиданно приятно, изначально мы думали, что это будет закрытая, интровертная история», — добавила Светлана Савина.

В 2022 году у проекта запланирована роспись 6 домов. Уже полностью закончены дома на Красноармейской, 77, Розы Люксембург, 72б и на Татарской, 20. На очереди еще 3 дома, которые распишут в августе.

Напомним, в рамках проекта «Вдохни жизнь в томские окна» организаторы проводят «художественную консервацию» домов. Для участия приглашаются иллюстраторы и художники Томска, которые украшают окна не только личными сюжетами, но и тематическими, как, например, узоры этого года с участие разных национальных диаспор.

Фото: Серафима Кузина

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