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ТЦ «Почтальон» в центре Томска останется закрытым на период рассмотрения дела о самовольной реконструкции

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Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о приостановке эксплуатации торгового центра «Почтальон» в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Как сообщалось, 12 мая этого года арбитражный суд Томской области по заявлению администрации Томска признал ТЦ «Почтальон», принадлежащий АО «Почтальон», объектом самовольно реконструированным и приостановил эксплуатацию до конца рассмотрения дела. В этот же день приставы опечатали ТЦ. 19 мая собственник здания обратился в суд с апелляционной жалобой.

Согласно материалам дела, мэрия Томска обратилась в суд с иском к АО «Почтальон» с требованием признать здание ТЦ по проспекту Ленина, 54а самовольно реконструируемым и обязать компанию привести здание в первоначальное состояние путем демонтажа помещений, надстроенных над третьим этажом. В случае отказа ответчика приводить здание в первоначальное состояние, мэрия города планировала демонтировать помещения за счет собственных средств с отнесением расходов на ответчика.

Вместе с тем, АО «Почтальон» обратилось в суд со встречным иском к администрации города о сохранении здания в реконструированном состоянии и признании права собственности на все помещения.

Суд дважды назначал строительно-технические экспертизы, согласно которым здание было построено и эксплуатировалось с многочисленными нарушениями пожарной безопасности.

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