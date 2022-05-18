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Судебные приставы опечатали здание ТЦ «Почтальон» в центре Томска

Судебные дела, Томские новости, Почтальон здание закрыли опечатали судебные приставы Судебные приставы опечатали здание ТЦ «Почтальон» в центре Томска

Накануне в Томске было опечатано здание торгового центра «Почтальнон» на пр. Ленина, 54 а.

«По техническим причинам ТЦ „Почтальон“ не работает», — говорится в объявлении на дверях помещения.

В пресс-службе регионального УФССП отмечают, что причиной опечатывания здания стало судебное решение.

«Администрация города Томска обратилась в суд с иском к АО „Почтальон“ с требованием признать здание по пр. Ленина, 54а самовольно реконструируемым и обязать ответчика привести объект в первоначальное состояние путем демонтажа помещений, надстроенных над третьим этажом. В свою очередь акционерное общество обратилось в суд со встречным иском к администрации о сохранении здания в реконструированном состоянии и признании права собственности на все помещения по данному адресу», — говорится в сообщении.

В ходе судебного процесса дважды назначалась строительно-техническая экспертиза. После вынесения экспертного заключения администрация обратилась в суд, требуя приостановить эксплуатацию спорного объекта до принятия судебного решения по основному иску.

Суд встал на сторону истца. Здание было опечатано. Эксплуатация объекта приостановлена до вступления в силу решения суда по основному иску.

Фото: Алексей Степанов

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