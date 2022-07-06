Режиссер Дмитрий Гомзяков переезжает из Томска, но еще представит здесь свои премьеры
Режиссер Дмитрий Гомзяков переезжает из Томска, но еще представит здесь свои премьеры.
Как сообщил Дмитрий обозревателю «Томского Обзора», не смотря на то, что жить он теперь будет не в Томске, окончательно расставаться с городом режиссер не собирается.
— Год назад я ушел из Томского ТЮЗа, и, по большому счету, кроме жены меня больше ничего в этом городе не держало. Теперь мы расстались, и я переезжаю, — поясняет Дмитрий Гомзяков. — У меня есть некоторые договоренности о будущих проектах с Томским ТЮЗом, но их я могу выполнять и живя не здесь. Томск — это город перспектив. В перспективе он может стать прекрасным, замечательным, но почему-то за все 8 лет, что я здесь прожил, я только одни перспективы и видел. Хотя не могу сказать, что со своим проектом потерпел поражение, можно было развивать его и дальше.
С каким городом будет теперь связана его жизнь, Дмитрий еще не определился. Пока у него месяц отпуска, после чего начнется новый этап. В Томск Гомзяков рассчитывает заглянуть осенью, когда вместе с драматургом Алексеем Житковским начнет работу над спектаклем-променадом с дополненной реальностью «Волшебник Изумрудного города» Томского ТЮЗа.
— Томск дал мне многое, — считает Дмитрий. — Та точка, где я сейчас нахожусь — я обрел ее в этом городе. Отсюда я уехал учиться и полностью поменял свою профессиональную деятельность, поставил немало спектаклей. То, что мы с помощью наших проектов «ОткрытО» и «т.ч.к.» развили в городе пусть небольшое, но очень правильное околотеатральное комьюнити, которое ходит теперь на всё — это тоже в каком-то смысле победа. Что с проектом будет дальше? Не знаю, я бы хотел, чтобы Оля Райх его продолжила. У нас есть договоренности, что осенью, когда я приеду запустить в Томском ТЮЗе работу над «Волшебником Изумрудного города», и весной, когда буду выпускать премьеру, я сделаю какую-то лабораторию или спектакль для нашего проекта. Он и мое детище тоже, мы договорились, что при возможности я буду продолжать там что-то делать.
В Томске Дмитрий Гомзяков работал как актер Томского ТЮЗа, затем увлекся режиссурой, получил новую профессию. Ставил спектакли в ТЮЗе, «Скоморохе», краеведческом музее и Первом музее славянской мифологии, а также вместе с женой Ольгой Райх развивал собственные проекты. Дмитрий отмечает: Томск — важный для него город. Здесь он понял, что режиссура ему ближе, чем актерская профессия, поставил свои первые спектакли, которые стали событиями и для зрителей, и для экспертов-театроведов.
Его «Чайка» победила на областном фестивале «Маска» и попала в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая Маска», была признана премьерой сезона в голосовании зрителей Томского ТЮЗа (через год в опросе занял 1 место другой спектакль Гомзякова — «Портрет»). Еще один спектакль ТЮЗа, «Дальше», также вошел в лонг-лист «Золотой Маски» и побывал на международном фестивале актуального театра «ХАОС».
Параллельно Дмитрий Гомзяков и Ольга Райх развивали «ОткрытО», проект, запущенный в 2017 году. Они знакомили томичей с современной драматургии в формате читок новых пьес, ставили спектакли, проводили лаборатории для детей и взрослых. В 2021 году «ОткрытО» сменил проект «т.ч.к.», существующий и сегодня.
Текст: Мария Симонова
Почитать по теме:
«Пришло время сделать шаг дальше». Дмитрий Гомзяков: об увлечении режиссурой, современном театре, уходе из ТЮЗа и новых проектах
Интервью с другой эпохой: в Томске поставили необычный спектакль о Петре Макушине
Принцип чтения. Дмитрий Гомзяков: «Режиссерский взгляд мешает получать удовольствие от книг»
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».