Режиссер Дмитрий Гомзяков переезжает из Томска, но еще представит здесь свои премьеры

6 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Режиссер Дмитрий Гомзяков переезжает из Томска, но еще представит здесь свои премьеры.

Как сообщил Дмитрий обозревателю «Томского Обзора», не смотря на то, что жить он теперь будет не в Томске, окончательно расставаться с городом режиссер не собирается.

— Год назад я ушел из Томского ТЮЗа, и, по большому счету, кроме жены меня больше ничего в этом городе не держало. Теперь мы расстались, и я переезжаю, — поясняет Дмитрий Гомзяков. — У меня есть некоторые договоренности о будущих проектах с Томским ТЮЗом, но их я могу выполнять и живя не здесь. Томск — это город перспектив. В перспективе он может стать прекрасным, замечательным, но почему-то за все 8 лет, что я здесь прожил, я только одни перспективы и видел. Хотя не могу сказать, что со своим проектом потерпел поражение, можно было развивать его и дальше.

С каким городом будет теперь связана его жизнь, Дмитрий еще не определился. Пока у него месяц отпуска, после чего начнется новый этап. В Томск Гомзяков рассчитывает заглянуть осенью, когда вместе с драматургом Алексеем Житковским начнет работу над спектаклем-променадом с дополненной реальностью «Волшебник Изумрудного города» Томского ТЮЗа.

— Томск дал мне многое, — считает Дмитрий. — Та точка, где я сейчас нахожусь — я обрел ее в этом городе. Отсюда я уехал учиться и полностью поменял свою профессиональную деятельность, поставил немало спектаклей. То, что мы с помощью наших проектов «ОткрытО» и «т.ч.к.» развили в городе пусть небольшое, но очень правильное околотеатральное комьюнити, которое ходит теперь на всё — это тоже в каком-то смысле победа. Что с проектом будет дальше? Не знаю, я бы хотел, чтобы Оля Райх его продолжила. У нас есть договоренности, что осенью, когда я приеду запустить в Томском ТЮЗе работу над «Волшебником Изумрудного города», и весной, когда буду выпускать премьеру, я сделаю какую-то лабораторию или спектакль для нашего проекта. Он и мое детище тоже, мы договорились, что при возможности я буду продолжать там что-то делать.

В Томске Дмитрий Гомзяков работал как актер Томского ТЮЗа, затем увлекся режиссурой, получил новую профессию. Ставил спектакли в ТЮЗе, «Скоморохе», краеведческом музее и Первом музее славянской мифологии, а также вместе с женой Ольгой Райх развивал собственные проекты. Дмитрий отмечает: Томск — важный для него город. Здесь он понял, что режиссура ему ближе, чем актерская профессия, поставил свои первые спектакли, которые стали событиями и для зрителей, и для экспертов-театроведов.

Его «Чайка» победила на областном фестивале «Маска» и попала в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая Маска», была признана премьерой сезона в голосовании зрителей Томского ТЮЗа (через год в опросе занял 1 место другой спектакль Гомзякова — «Портрет»). Еще один спектакль ТЮЗа, «Дальше», также вошел в лонг-лист «Золотой Маски» и побывал на международном фестивале актуального театра «ХАОС».

Параллельно Дмитрий Гомзяков и Ольга Райх развивали «ОткрытО», проект, запущенный в 2017 году. Они знакомили томичей с современной драматургии в формате читок новых пьес, ставили спектакли, проводили лаборатории для детей и взрослых. В 2021 году «ОткрытО» сменил проект «т.ч.к.», существующий и сегодня.

Текст: Мария Симонова

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