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В томском центре иммерсивного искусства «Особняк» стартуют экскурсии

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В пятницу, 8 июля, томский центр иммерсивного искусства «Особняк» впервые откроет свои двери для посетителей. Для всех желающих здесь пройдет экскурсия по новому пространству.

Как сообщают организаторы, гостей ждут рассказы о тайнах и интересных подробностях жизни обитателей исторического здания. Экскурсовод «Особняка» Александр Власенко представит иммерсивную экскурсию, в которой расскажет об архитекторе «Изумрудного дома» — статском советнике Станиславе Хомиче, и других известных томичах.

Мероприятие, продолжительностью 70 минут, стартует в 19.00 в доме на ул. Белинского, 19. Стоимость билетов 750 рублей. Приобрести их можно здесь. Количество мест ограничено.

Напомним, «Особняк» — проект известного томского экспозиционера, режиссера и сценографа Алёны Шафер. Инвестором, учредителем и партнёром стал директор полиграфической компании «Танит» Алексей Пестин. По словам создателей нового пространства, «Особняк» станет первым подобным иммерсивным центром в стране. Подробнее о планах создателей нового пространства можно прочитать в нашем материале.

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