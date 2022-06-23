В Томске до понедельника ограничат движение на участке ул. Войкова

23 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра утром, 24 июня, в Томске будет временно ограничено движение транспорта по ул. Войкова на участке от пер. Дербышевский до ул. Пролетарская, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что ограничение продлится с 8.00 пятницы, 24 июня, до 5.00 понедельника, 27 июня. В это время на данном участке будут проводиться работы по прокладке систем ливневой канализации.

Также ранее сообщалось, что в связи с ограничениями будет временно изменена схема движения маршрутного автобуса №29.

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