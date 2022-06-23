В Томске временно изменится схема движения маршрута №29

С завтрашнего утра, 24 июня, до утра понедельника, 27 июня, в Томске автобусы маршрута №29 будет двигаться по измененному маршруту, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, маршрутки будут двигаться по схеме: (Карандашная фабрика) ул. Войкова — ул. Бердская — пр. Ленина — пл. Ленина — далее по маршруту.

Изменения связаны с мероприятиями по прокладке систем ливневой канализации по ул. Войкова на участке от ул. Дербышевского до ул. Пролетарской.

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