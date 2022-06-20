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Томичей просят посоветовать места для будущих граффити

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Учитель истории Константин Черенков просит помочь горожан в реализации третьего сезона проекта «Томск — это люди!». Томичи могут предложить свои идеи для расположения новых портретов.

«В прошлом году поступило много обращений на тему того, что все изображения далеко от центра и показать их гостям города не представляется возможным! В связи с этим прошу вас помочь в нелегком деле поиска испорченных стен в центре города для нанесения на них изображений выдающихся томичей», — пишет Черенков.

Автор проекта отмечает, что если таковые стены найдутся и изображения будут согласованы с их собственниками, то на них могут быть нарисованы портреты старца Федора Кузьмича, профессора Дмитрия Яблокова или писателя Георгия Маркова.

Ранее на улицах города уже появились изображения четырех выдающихся томичей: Ивана Москвитина, Григория Потанина, Марии Бочкаревой и Сергея Белова. Все они находятся в разных районах Томска.

С предложениями можно обращаться в группу проекта или написать личное сообщение Константину Черенкову.

«Томск — это люди!» — художественно-просветительский проект, направленный на сохранение и приумножение исторической памяти о выдающихся томичах. Автор задумки учитель истории Константин Черенков с помощью художников изображает на исписанных томских стенах портреты известных томичей. Подробнее о проекте можно почитать тут.

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