Учитель истории предлагает закрашивать исписанные стены портретами выдающихся томичей

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2020 // Фото: planeta.ru

Школьный учитель истории Константин Черенков запускает проект «Томск — это люди!», в рамках которого намерен изобразить на исписанных томских стенах портреты известных томичей.

«Я историк по образованию, преподаю в школе 7 лет. Меня всегда расстраивало, что мои земляки так мало знают о регионе и о его истории. Томск это просто исторический клад с множеством людей и событий и какую-то его часть хочется дать горожанам», — рассказывает организатор проекта Константин Черенков.

Автор проекта предлагает закрасить изрисованные и нелицеприятные стены и фасады портретами и событиями, которые сохранят память о томичах. Первым должен стать Иван Москвитин. Этот томич в 1638 году дошел до Охотского моря и открыл России Тихий океан.

«Такие люди достойны памяти, так как являются маяками для будущих поколений, но знаем мы о них очень и очень мало», — отмечает Константин Черенков.

Предполагается, что известный русский землепроходец будет изображен на подстанции «Горсетей» на ул.Клюева, 26. Именно эта стена стала основным раздражителем, который и подтолкнул автора проекта к активным действиям. Работы согласованы с предприятием. Предполагается, что помимо изображения на стене подстанции будет нанесена пояснительная информация. Работать над картиной будут студенты факультета культуры и искусств ТГПУ.

«Сначала договорился со студентами Факультеты культуры и искусств ТГПУ, но в процессе написали 5 человек просто предлагая помощь», — рассказывает Константин Черенков.

Для реализации проекта была запущена краудфандинговая кампания. Организаторы собирают 20 000 рублей, которые пойдут на закупку красок и других расходных материалов. Сейчас участники проекта решают, каким образом наносить рисунок на кафель, покрывающий стену подстанции, чтобы изображение сохранилось как можно дольше.

«Надеюсь, собрав средства и реализовав первый рисунок, смогу реализовывать следующие рисунки на средства грантов», — отмечает автор проекта.

На момент создания материала было собрано 12 996 рублей. Поддержать проект можно на сайте.

Иван Юрьевич Москвитин — русский землепроходец, атаман пеших казаков. В 1639 году с отрядом казаков под командованием Дмитрия Копылова первым из европейцев достиг Охотского моря, открыл его побережье и Сахалинский залив. Именем Москвитина назван мыс в бухте Лужина в Тауйской губе Охотского моря, а также улица в Томске.

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