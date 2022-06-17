Томские волонтеры покрасили «Особняк»

17 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Эркин Сулайманов

В четверг, 16 июня, в работах по ремонту будущего центра иммерсивного искусства «Особняк» приняли участие волонтеры.

Компания неравнодушных томичей покрасила двери и окна, после чего их угостили фирменными пирожками с соленым огурцом.

«Все желающие в этот день смогли получить возможность прикоснуться к приведению в порядок исторического объекта», — рассказала соавтор проекта «Особняк» Алена Шафер.

Центр иммерсивного искусства «Особняк» разместился в доме архитектора С.В. Хомича по ул. Белинского, 19, также известного как «Изумрудный дом». «Особняк» — проект известного томского экспозиционера, режиссера и сценографа Алёны Шафер. Инвестором, учредителем и партнёром стал директор полиграфической компании «Танит» Алексей Пестин. Авторы проекта планируют, что 1 июля здесь заработают первые выставки. Они разместятся в тематических комнатах, каждая из которых имеет собственное название — «Детская», «Малая гостиная», «Библиотека» и другие. Что интересного ждет томичей в «Особняке» — читайте в нашем материале в нашем материале.

Фото: Эркин Сулайманов

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