Главный городской пляж Томска откроется в начале июня

16 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Городской пляж на Семейкином острове в Томске начнет работу в первых числах июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас в месте отдыха ведутся подготовительные работы к открытию. На сегодняшний день на территории пляжа проведена уборка, вывезен мусор, скошена трава.

Предполагается, что в ближайшие дни Роспотребнадзор проведет анализ воды и песка на территории акватории пляжа. После получения всех разрешительных документов и завоза оборудования пляж будет открыт для посещения.

Напомним, в прошлом году пляж на Семейкином острове в Томске открылся в техническом режиме 15 июля.

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