Томский пляж на Семейкином острове заработал в техническом режиме
В Томске специалисты одобрили открытие пляжа на Семейкином острове в техническом режиме, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, сотрудники ГИМС провели техническую приемку зоны отдыха. Ранее Роспотребнадзор взял пробы грунта и воды на территории пляжа. Было получено положительное заключение.
Кроме того, на территории пляжа убрали мусор, скосили траву и провели противоклещевую обработку. Здесь также дежурят спасатели.
«Мы не можем запретить людям загорать и купаться. Наша задача обеспечить томичам безопасные и комфортные условия для этого. Однако традиционных мероприятий на Семейкином острове не будет, чтобы не давать отдыхающим повода нарушать социальную дистанцию», - прокомментировал заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.
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