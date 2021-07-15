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Томский пляж на Семейкином острове заработал в техническом режиме

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В Томске специалисты одобрили открытие пляжа на Семейкином острове в техническом режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, сотрудники ГИМС провели техническую приемку зоны отдыха. Ранее Роспотребнадзор взял пробы грунта и воды на территории пляжа. Было получено положительное заключение.

Кроме того, на территории пляжа убрали мусор, скосили траву и провели противоклещевую обработку. Здесь также дежурят спасатели.

«Мы не можем запретить людям загорать и купаться. Наша задача обеспечить томичам безопасные и комфортные условия для этого. Однако традиционных мероприятий на Семейкином острове не будет, чтобы не давать отдыхающим повода нарушать социальную дистанцию», - прокомментировал заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

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