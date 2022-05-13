В Томске ремонт объездных путей завершат до перекрытия Коммунального моста

В Томске дорожники завершат ремонт на объездных путях до 25 мая и перекрытия Коммунального моста. Соответствующее распоряжение им дал и.о. мэра Михаил Ратнер.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, специалистам МБУ «Томск САХ» предстоит выполнить ремонт проезжей части улиц Ижевская, Усть Киргизка 2-я, 1-я Мостовая «экспресс-методом» и «технологическими картами». Это позволит увеличить пропускную способность автотранспорта на участках дорог.

Кроме того, перед дорожниками стоит задача привести в порядок отрезок дороги, пересекающий железнодорожный переезд на ул. Ижевской.

На втором пути объезда — через пр. Мира, ул. Смирнова и Чекистском тракте — дорожный ремонт уже выполняет подрядчик «Томскдорстрой» в рамках гарантийных обязательств, также дефекты будут устранять силами департамента.

«Мы понимаем, что для горожан наступит непростое время — будет частично перекрыт один из двух мостов, „транспортных артерий“ Томска. Однако мы также понимаем — что без ремонта Коммунального моста не обойтись, дальше откладывать невозможно. Мэрия приложит все силы для того, чтобы работы подрядчиком были выполнены качественно и в срок. Сейчас мы активно приводим в порядок объездные пути, выверяем схемы движения — все это направлено на то, чтобы снизить количество пробок на дорогах в период перекрытия моста и уменьшить неудобства для томичей», — сказал Михаил Ратнер во время выездного рабочего совещания.

Ранее сообщалось, что частичное ограничение движения по Коммунальному мосту Томска, связанное с его капремонтом, планируют ввести после 17 мая.

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