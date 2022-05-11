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Ограничение движения по Коммунальному мосту Томска откладывается

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Частичное ограничение движения по Коммунальному мосту Томска, связанное с его капремонтом, планируют ввести после 17 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Иркутская компания «Пик», которая будет заниматься ремонтом, начала передислокацию техники и оборудования в Томск. В связи с тем, что на это потребуется некоторое время, планировавшееся ранее частичное перекрытие моста, пройдет после 17 мая. О точной дате ограничения движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, во время капитального ремонта Коммунального моста сохранится движение транспорта по двум полосам. С обеих сторон моста установят информационные аншлаги и светофоры, которые будут регулировать потоки машин при выезде из города с ул. Нахимова и Московского тракта, а также на въезде со стороны с. Тимирязево и федеральной трассы.

Кроме того, на весь период ремонта проезд большегрузов в дневное время по мосту будет запрещен. Также в первоочереном порядке ремонтируются объездные дороги, ведущие к новому мосту.

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