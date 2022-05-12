Новый глава Томской области заключил срочные контракты с прежними заместителями губернатора

Томский Обзор / Фото: 12 мая 2022 // Фото: duma.tomsk.ru

Сегодня, 12 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур заключил срочные двухмесячные контракты с заместителями губернатора, работавшими с прежним главой региона.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, врио губернатора также поручил в трехдневный срок представить ему полный анализ дел в подведомственных сферах и отраслях.

«Решения о структурных и кадровых изменениях в региональной власти буду принимать после детального анализа ситуации — из отчетов, экспертного анализа проблемного и информационного поля, ну и конечно, из общения с людьми», — подчеркнул Владимир Мазур.

В пресс-службе напоминают, что сейчас в структуре управления Томской области действуют 10 заместителей губернатора, а также управляющий делами администрации, также замещающий государственную должность Томской области.

Напомним, сегодня, 12 мая, Владимир Мазур представлен в качестве врио главы Томской области. На этой должности он заменил Сергея Жвачкина, который покинул свой пост.

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