На следующей неделе в Томске отключат отопление

В следующий четверг, 12 мая, в Томске завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал начальник департамента городского хозяйства Руслан Абасов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Жилищным организациям и ресурсоснабжающим компаниям рекомендовано с этого дня начать отключать отопление», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что за время ремонтной кампании муниципалитет планирует подготовить к следующему отопительному сезону более 700 километров теплосетей. Около 3 км теплосетей будут капитально отремонтированы и реконструированы. В том числе, будут реконструированы теплосети на ул. Елизаровых, 53т.

Стоимость ремонта составит порядка 100 млн рублей.

Напомним, в 2021 году отопительный сезон стартовал 20 сентября. В прошлом году отопление отключили 11 мая.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: