В Томске завершается отопительный сезон

Сегодня, 11 мая, в Томске завершается отопительный сезон. Компания «ТомскРТС» начинает переводить режим работы на летний режим.

Как сообщает пресс-служба мэрии, отопление в домах будут отключать поэтапно. Сначала управляющие организации перекроют подачу тепла в обслуживаемые ими дома, затем по мере снижения нагрузки оборудование теплосетей будет выводиться из работы. Это позволит сохранить нормативный гидравлический режим и продолжить поставку горячей воды в дома томичей.

До начала ремонтной кампании на инженерных сетях уже заменили два перехода под проезжей частью на ул. Нахимова. Также был проведен капремонт изношенных участков тепломагистрали на улицах Кошевого и Беринга. На этой неделе начнется замена переходов теплосетей под ул. Бела Куна. Позже участки дорог на этих улицах будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Предполагается, что за время ремонтной кампании муниципалитет планирует подготовить к следующему отопительному сезону 670 километров теплосетей в двухтрубном исполнении и около 200 объектов теплосетевого хозяйства — перекачивающих насосных станций, центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктов. Около 12 километров теплосетей будут капитально отремонтированы и реконструированы.

Напомним, решение о завершении сезона принимается по итогам мониторинга погодных условий: в течение пяти дней среднесуточная температура должна превышать 8°С. В прошлом, 2020 году, отопление в домах томичей начали отключать 24 апреля.

в прошлом году отопительный сезон в Томской области завершился 24 апреля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: