С сегодняшнего дня в Томске завершается отопительный сезон

Томский Обзор / Фото: 24 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 апреля, начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев подписал распоряжение об окончании отопительного сезона 2019-2020 гг. на территории Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Решение о завершении сезона было принято по итогам мониторинга погодных условий: в течение пяти дней среднесуточная температура превышала 8°С.

Жилищным организациям с пятницы при соответствующих погодных условиях рекомендовано отключить отопление в жилом фонде и офисных помещениях. Отопление объектов соцсферы, в частности, больниц, детсадов и школ, будет продолжено до установления теплой погоды или до вывода участков сетей в плановый ремонт.

«Учитывая погодные условия, необходимо чтобы ресурсоснабжающие и жилищные организации находились в повышенной готовности. Плановое прекращение подачи тепла сегодня может помочь томичам сэкономить на оплате услуг энергетиков и создаст в квартирах комфортные условия», - отметил вице-мэр Владимир Брюханцев.

В сообщении отмечается, что отопительный сезон при необходимости могут продлить для учреждений социальной сферы и жилых домов при наличии технической возможности.

Распоряжение об окончании отопительного сезона доступно в Сборнике официальных материалов (стр. 64).

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