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Со следующей недели в Томске начнется отопительный сезон

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В понедельник, 20 сентября, в Томске стартует отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал и.о. заммэра — начальника департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в этом году он начнется на 3 дня раньше, чем в прошлом.

«С завтрашнего дня синоптики обещают в Томске относительно теплую погоду — около 18-20 градусов днем. Похолодание планируется к началу следующей недели. Поэтому было принято решение с понедельника начать подавать отопление в дома. Если прогнозы не сбудутся, мы в оперативном режиме отреагируем», — заверил Александр Карпанин.

В сообщении отмечается, что перевод на зимний режим работы будет происходить поэтапно в течение 4-5 дней по мере набора подключаемой нагрузки. В это время управляющие организации проведут регулировку режимов, специалисты выполнят переключения гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей, которых в Томске почти 700 км.

В пресс-службе также уточняют, что по желанию жителей отопление в домах может произойти до старта отопительного сезона. Для этого жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которая затем подаст заявку в АО «ТомскРТС». При наличии технической возможности отопление будет включено.

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