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Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 85 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 81 человека. 2 заболевших госпитализированы, трое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 129 300 случаев заболевания коронавирусом. 126 856 заболевших выздоровели, 818 скончались.

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