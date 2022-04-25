Томичам расскажут, как создавался спектакль о Петре Макушине

25 апреля 2022 / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В четверг, 28 апреля, в Первом музее славянской мифологии пройдет вторая встреча школы-интенсива в рамках проекта «По следам Петра Макушина». Перед зрителями выступит режиссёр, перформер, один из создателей и руководителей независимого театрального проекта «т.ч.к.» Дмитрий Гомзяков.

Как сообщают организаторы, Дмитрий расскажет историю создания спектакля «Ни одного неграмотного» о Петре Макушине. Подробнее почитать про постановку можно в нашем материале по ссылке. Кроме того, участники встречи обсудят, как в 21 веке почувствовать сопричастность герою прошлого, и в чем интерес сегодня в обращении к людям из другого времени и истории города.

Проект «По следам Петра Макушина» реализуется Музеем славянской мифологии при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В результате организаторы планируют разработать городской маршрут о жизни и деятельности известного томского купца-благотворителя. На первой встрече в рамках проекта культуролог Анастасия Куклина рассказала про современное искусство, опыт арт-заплаток и возможности стрит-арта в преобразовании городских пространств.

Начало мероприятия в 15.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Участие бесплатное.

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