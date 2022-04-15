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Томские спасатели сняло со льда двух парней

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Накануне, 14 февраля, спасатели региональной поисково-спасательной службы несколько раз выезжали на вызовы, связанные с выходом людей на лед, сообщает пресс-служба ведомства.

В двух случаях помощь сотрудников ТО ПСС не понадобилась - люди благополучно выбрались на берег Томи самостоятельно. В третьем случае спасателям пришлось использовать спецустройство для безопасного возвращения людей.

Вызов поступил в 20.42. Два 18-летних парня забрались на льдины, находящиеся в 150 метрах от берега. Молодые люди не смогли самостоятельно вернуться на берег, так как забыли, где проходили через разломы и нагромождения льда.

С помощью спецустройства спасатели помогли парням выбраться на берег, после чего передали их сотрудникам полиции. Никто не пострадал.

Напомним, ранее томских спасателей вызвали на берег Томи из-за танцующих на льду подростков.

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