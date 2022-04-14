Томских спасателей вызвали на берег Томи из-за танцующих на льду подростков

14 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Накануне, 13 апреля, в томскую поисково-спасательную службу поступил вызов о людях на льду вдалеке от берега.

Как уточняют в пресс-службе ТО ПСС, сообщение поступило в 16.17. Приехавшие спасатели привлекли к себе внимание танцующей пары и через некоторое время они пришли на берег. С подростками проведена разъяснительная беседа.

Спасатели напоминают томичам, что выход на лёд в сезон половодья может быть опасен для жизни.

Фото: ТО ПСС.

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