Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области
13 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: visuals on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 113 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 122 человек. 62 заболевших госпитализированы, один скончался.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 128 195 случаев заболевания коронавирусом. 124 995 заболевших выздоровели, 805 скончались.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: