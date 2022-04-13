Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 113 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 122 человек. 62 заболевших госпитализированы, один скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 128 195 случаев заболевания коронавирусом. 124 995 заболевших выздоровели, 805 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: