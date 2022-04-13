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Независимое издательство «Макушин Медиа» запустило краеведческий подкаст «Наследие»

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Независимое издательство «Макушин Медиа» запустило подкаст «Наследие», посвященный краеведению и локальной истории.

Еженедельно его гостями будут люди, которые реализуют классные проекты по сохранению исторического, культурного и архитектурного наследия или могут рассказать об интересных, неоднозначных и неочевидных сторонах этой работы.

Первый сезон подкаста «Наследие» расскажет о ярких сибирских проектах. Все они по-разному работают с историческим наследием и действуют в разных направлениях, но их опыт значим, ценен и может активно использоваться.

Гость первого выпуска — Алена Шафер, музейный экспозиционер, сценограф и автор документальных историй, известных томичам. Ее новый проект посвящен деревянной солдатской синагоге в Томске, ее бывшим жителям и семьям сибирских евреев-кантонистов. В подкасте пойдет речь о том, как ищут семьи для проекта, как организуют исследования в архивах, кто помогает музейщикам в работе и зачем людям нужны генеалогические поиски и исторические проекты.

«Наследие» можно слушать на всех основных подкаст-платформах и сайте издательства «Макушин Медиа».

Слушать на платформах:

Apple Podcasts

YouTube

Pocket Casts

Podcast Addict

Soundstream

Radiopublic

Mave

Слушать на сайте издательства

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