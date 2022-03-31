Томский пенсионер лишился около 700 тыс. рублей, поверив лжесотруднику «Госуслуг»

В Томске 75-летний мужчина стал жертвой мошенников и лишился около 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся сотрудником портала «Государственных услуг». Он рассказал о «неполадках» на портале, для исправления которых нужно сообщить код, который придет мужчине в СМС-сообщении. Пенсионер поверил звонившему и продиктовал ему пришедший код. Через некоторое время мужчине поступил звонок от якобы специалиста службы безопасности банка. Он сообщил пенсионеру о подозрительной активности на его счетах и необходимости перевода денежных средств на безопасный счет.

Поверив злоумышленникам, пенсионер снял деньги со своих счетов. После очередного звонка от неизвестных, мужчина положил их на указанный мошенниками счет. В результате пожилой томич лишился около 700 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК ПФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Томской области были зафиксированы попытки проникновения в личный кабинет горожан на портале «Госуслуги».

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